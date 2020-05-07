İnstagram giriş sayfası, instagram hesap açma, hesap silme kapatma

İnstagram giriş sayfasına erişmek, hesap açma ve kapatma nasıl yapılır? sorusunun yanıtını sizler için hazırladık. İşte İnstagram'da işlerinizi kolaylaştıracak tüm bilgiler...

07 Mayıs 2020 14:03
İnstagram giriş sayfası, instagram hesap açma, hesap silme kapatma
İnstagram hesap açma ve kapama bilgileri burada! İnstagram'da hesap açmak çok kolay. İnstagram profili oluşturarak bir İnstagram kullanıcısı olabilirsiniz. Peki İnstagram giriş nasıl yapılır? İnstagram kayıt nasıl olunur? Hesap nasıl kapatılır? İşte detaylar!

INSTAGRAM NEDİR?

Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Ekim 2010'da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram'ın da dahil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkanı tanımıştır. Kevin Systorm ve Mike Krieger tarafından kurulan Instagram Nisan 2012 yılında sosyal medya devi Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alındı. Facebook'a satılmadan önce 30 milyon kullanıcısı olan Instagram'ın 2016 yılı itibariyle 500 milyon kullanıcısı var.

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Instagram nasıl kullanılır?

- Önce Instagram'ı AppStore'dan iPhone veya ipod Touch cihazınıza indirin ve kurun.
- Kayıt Ol (Sign Up) kısmından kendinize bir kullanıcı adı ve şifre oluşturun.
- Paylaş (Share) bölümünden fotoğraf çekimi yapın veya cihazınıza yüklenmiş bir fotoğrafı seçin. Cihazınıza yüklenmiş bir fotoğraf seçerseniz boyutlarını yeniden düzenlemeniz gerekecektir. Çünkü instagramda bütün fotoğraflar kare şeklinde.
- Fotoğrafınızı çektikten veya cihazdan seçtikten sonra istediğini efekti resme uygulayabilirsiniz. Bu efekt ile resmin bir kısmını bulanıklaştırmak ve minyatür özelliği vermek mümkün.
- Ekranın altındaki mevcut filtrelerden birini seçin ve "Sonraki" (Next) tuşuna basın.
- Fotoğrafınıza bir ad verin, çektiğiniz yerin coğrafi noktasını belirleyin.
- İsterseniz fotoğrafınızı Twitter, Facebook, Flickr, Tumblr, Foursquare, Posterous veya Email aracılığıyla paylaşabilirsiniz.
- Tamam (Done) tuşuna basarak işlemi sonlandırın. Artık fotoğrafınız Instagram'da ve paylaşmak istediğiniz sosyal medya ağlarında görülebilecektir.
Kaynak: Sporx.com

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