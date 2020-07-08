Instagram çöktü mü? Instagram neden akış yenilenmiyor?

Instagram kullanıcıları 8 Temmuz tarihinde çöktü mü sorusunu sormaya başladığı sorunlar yaşadı. Bunun sebebi bir çok kullanıcı sabah sabahın erken saatlerinde yaşanan sorun sebebiyle aramalarını güçlendirdi. Instagram akış neden yenilenmiyor, instagram akış yenilenemedi sorun, instagram çöktü mü, instagram yenilenmiyor, son dakika instagram bilgilerine ulaşabilirsiniz...

08 Temmuz 2020 07:10
Instagram çöktü mü? Instagram neden akış yenilenmiyor?
8 Temmuz 2020 itibarı ile sabahın erken saatlerinde instagram üzerinde problemler yaşandığı belirtildi. Milyonlarda kullanıcının etkilendiği bu problemin ardından nasıl bir çözüm yapılacağı beklendi. Instagram çalışmıyor, instagram çöktü mü bakışı yapanların sabırsız bekleyişi eşliğinde yeni bir hareket beklendi.
Instagram ana sayfa yenilenmiyor, instagram yenilenme sorunu, instagram girilmiyor gibi bir çok soru şuana kadar soruldu.

8 TEMMUZ INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram üzerinde bazı kullanıcıların akış yenilenmeme sorunu yaşaması şaşkınlık yarattı. Instagram kullanıcıları tarafından belirtilen problem uzun süre araması yapılarak çözüm beklendi. Instagram 8 Temmuz'da ortaya çıkan akış yenilenmeme sorunun yavaş yavaş giderildiği ancak bazı kişilerde devam ettiği belirtiliyor.

INSTAGRAM SORUN DÜZELDİ Mİ?

Bazı kullanıcılar aynı sorunu yaşadığını söylese de yaşanan sorunun kısa süreli olduğu ve hızlıca düzeltildiği belirtiliyor. Akış yenilememe sorunu sebebiyle bir çok aramanın yapıldığı ve çözüm arandığı biliniyor.



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