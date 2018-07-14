İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? (İnstagram neden hata veriyor?)

INSTAGRAM NEDİR?



Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Ekim 2010'da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram'ın da dahil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkanı tanımıştır. Kevin Systorm ve Mike Krieger tarafından kurulan Instagram Nisan 2012 yılında sosyal medya devi Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alındı. Facebook'a satılmadan önce 30 milyon kullanıcısı olan Instagram'ın 2016 yılı itibariyle 500 milyon kullanıcısı var.



Instagram nasıl kullanılır?



- Önce Instagram'ı AppStore'dan iPhone veya ipod Touch cihazınıza indirin ve kurun.

- Kayıt Ol (Sign Up) kısmından kendinize bir kullanıcı adı ve şifre oluşturun.

- Paylaş (Share) bölümünden fotoğraf çekimi yapın veya cihazınıza yüklenmiş bir fotoğrafı seçin. Cihazınıza yüklenmiş bir fotoğraf seçerseniz boyutlarını yeniden düzenlemeniz gerekecektir. Çünkü instagramda bütün fotoğraflar kare şeklinde.

- Fotoğrafınızı çektikten veya cihazdan seçtikten sonra istediğini efekti resme uygulayabilirsiniz. Bu efekt ile resmin bir kısmını bulanıklaştırmak ve minyatür özelliği vermek mümkün.

- Ekranın altındaki mevcut filtrelerden birini seçin ve "Sonraki" (Next) tuşuna basın.

- Fotoğrafınıza bir ad verin, çektiğiniz yerin coğrafi noktasını belirleyin.

- İsterseniz fotoğrafınızı Twitter, Facebook, Flickr, Tumblr, Foursquare, Posterous veya Email aracılığıyla paylaşabilirsiniz.

- Tamam (Done) tuşuna basarak işlemi sonlandırın. Artık fotoğrafınız Instagram'da ve paylaşmak istediğiniz sosyal medya ağlarında görülebilecektir.



, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Ekim 2010'da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı'ın da dahil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkanı tanımıştır. Kevin Systorm ve Mike Krieger tarafından kurulanNisan 2012 yılında sosyal medya devi Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alındı. Facebook'a satılmadan önce 30 milyon kullanıcısı olan'ın 2016 yılı itibariyle 500 milyon kullanıcısı var.



İNSTAGRAM GİRİŞ, TIKLAYIN...

- Önce'ı AppStore'dan iPhone veya ipod Touch cihazınıza indirin ve kurun.- Kayıt Ol (Sign Up) kısmından kendinize bir kullanıcı adı ve şifre oluşturun.- Paylaş (Share) bölümünden fotoğraf çekimi yapın veya cihazınıza yüklenmiş bir fotoğrafı seçin. Cihazınıza yüklenmiş bir fotoğraf seçerseniz boyutlarını yeniden düzenlemeniz gerekecektir. Çünkü instagramda bütün fotoğraflar kare şeklinde.- Fotoğrafınızı çektikten veya cihazdan seçtikten sonra istediğini efekti resme uygulayabilirsiniz. Bu efekt ile resmin bir kısmını bulanıklaştırmak ve minyatür özelliği vermek mümkün.- Ekranın altındaki mevcut filtrelerden birini seçin ve "Sonraki" (Next) tuşuna basın.- Fotoğrafınıza bir ad verin, çektiğiniz yerin coğrafi noktasını belirleyin.- İsterseniz fotoğrafınızı Twitter, Facebook, Flickr, Tumblr, Foursquare, Posterous veya Email aracılığıyla paylaşabilirsiniz.- Tamam (Done) tuşuna basarak işlemi sonlandırın. Artık fotoğrafınız'da ve paylaşmak istediğiniz sosyal medya ağlarında görülebilecektir.

Instagram neden çöktü? Sosyal medya kullanıcıları Instagram'a neden girilemediğini merak ediyor. Çok sayıda kullanıcı Instagram'a neden girilemiyor sorusunun cevabını aramaya başladı. İşte Google'da araştırılan bu konu hakkında tüm detayları haberimizde derledik.Instagram'da bu gece kısa bir erişim sorunu yaşandı. Saat 21.45 sularında başlayan erişim sorunu nedeniyle kullanıcılar telefondan veya bilgisayar üzerinden Instagram'a erişemedi, fotoğraf yükleyip mevcut fotoğraflara bakamadı. Sorun, saat 22.10 sularında normale döndü.Instagram'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmiş değil.Instagram'da hikayenize anket eklemek çıkartma gibi yapılabiliyor. Yapmak istediğiniz anket çıkartmasını hikayenizdeki görüntüye sürüklediğiniz zaman sizlere otomatik olarak soru ve seçimleri özelleştirme seçeneği sunuluyor. Bu sayede hikayenizi görüntüleyen kullanıcılar anketi de oylayabiliyor ve siz de anketinizi kimlerin oyladığını görebiliyorsunuz.Instagram'da anket yapabilmek için Instagram hikaye kısmına girilerek, anket yapacağınız konunun fotoğrafını çekmeniz gerekiyor. Sağ üst köşede bulunan gülen surat ifadesine tıkladıktan sonra ''anket'' yazan ifadeye tıklanıyor. Burada ''soru sor...'' ve alt tarafta cevap kutucukları çıkıyor. ''Soru sor...'' kısmına sorunuzu yazdıktan sonra, ''evet-hayır'' yazan kısma sorunuzun cevabına uygun olan cevapları yazdıktan sonra hikayenizi paylaşabilirsiniz.Hikaye kısmına fotoğraf ya da video ekleyip anket seçeneğini seçilebiliyor. Hikayeye anket eklemek için çıkartmalar kısmına gelip anket seçeneğini seçmek gerekiyor. Böylece hikayenizi kimlerin görüntülediğini, toplam oy sayısını, kimlerin oy verdiklerini ve kimlerin seçimini hangi tercihten yana kullandığını detaylı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Hikayeyi paylaşan kişi, hikayesini kimlerin görüntülediğini, toplam oy sayısını, kimlerin oy verdiklerini ve kimlerin seçimini hangi tercihten yana kullandığını görüntüleyebiliyor. Instagram anket şu an iOS'larda kullanılabiliyor. Anketinizi paylaştıktan sonra takipçileriniz hemen oy vermeye başlayabilir. Birisi anketinize cevap verdiğinde, herhangi bir zamanda hangi cevabın önde olduğu görülebiliyor.