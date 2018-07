İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? (İnstagram neden hata veriyor?)

, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Ekim 2010'da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı'ın da dahil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkanı tanımıştır. Kevin Systorm ve Mike Krieger tarafından kurulanNisan 2012 yılında sosyal medya devi Facebook tarafından 1 milyar dolara satın alındı. Facebook'a satılmadan önce 30 milyon kullanıcısı olan'ın 2016 yılı itibariyle 500 milyon kullanıcısı var.



- Önce'ı AppStore'dan iPhone veya ipod Touch cihazınıza indirin ve kurun.- Kayıt Ol (Sign Up) kısmından kendinize bir kullanıcı adı ve şifre oluşturun.- Paylaş (Share) bölümünden fotoğraf çekimi yapın veya cihazınıza yüklenmiş bir fotoğrafı seçin. Cihazınıza yüklenmiş bir fotoğraf seçerseniz boyutlarını yeniden düzenlemeniz gerekecektir. Çünkü instagramda bütün fotoğraflar kare şeklinde.- Fotoğrafınızı çektikten veya cihazdan seçtikten sonra istediğini efekti resme uygulayabilirsiniz. Bu efekt ile resmin bir kısmını bulanıklaştırmak ve minyatür özelliği vermek mümkün.- Ekranın altındaki mevcut filtrelerden birini seçin ve "Sonraki" (Next) tuşuna basın.- Fotoğrafınıza bir ad verin, çektiğiniz yerin coğrafi noktasını belirleyin.- İsterseniz fotoğrafınızı Twitter, Facebook, Flickr, Tumblr, Foursquare, Posterous veya Email aracılığıyla paylaşabilirsiniz.- Tamam (Done) tuşuna basarak işlemi sonlandırın. Artık fotoğrafınız'da ve paylaşmak istediğiniz sosyal medya ağlarında görülebilecektir.