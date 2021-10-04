Instagram çöktü, Instagram'a ne oldu? (NE ZAMAN DÜZELİR?)

Instagram ve WhatsApp çöktü, Instagram çöktü, Instagram ne zaman düzelecek, ınstagram çöktü mü, Instagram ve WhatsApp çöktü mü, Instagram hatası veya instagram bozuldu mu, instagram çöktü mü diyerek yapılan aramaların sıklaşması dikkatlerden kaçmadı. Instagram çöktü mü sorusunu sormaya başladığı sorunlar yaşadı. Bunun sebebi bir çok kullanıcı yaşanan sorun sebebiyle aramalarını güçlendirdi. Instagram akış neden yenilenmiyor, instagram akış yenilenemedi sorun, instagram çöktü mü, instagram yenilenmiyor, son dakika instagram bilgilerine ulaşabilirsiniz...

04 Ekim 2021 23:20
Instagram çöktü, Instagram'a ne oldu? (NE ZAMAN DÜZELİR?)
Instagram çöktü mü haberleri sebebiyle yapılan aramaların hızlandığı görüldü. Instagram hesaplarında yaşanan bir problem nedeniyle bir çok kullanıcı sebebini öğrenmek istedi. İnstagram üzerinde problemler yaşandığı belirtildi. Milyonlarda kullanıcının etkilendiği bu problemin ardından nasıl bir çözüm yapılacağı beklendi. Instagram çalışmıyor, instagram çöktü mü bakışı yapanların sabırsız bekleyişi eşliğinde yeni bir hareket beklendi.
Instagram ana sayfa yenilenmiyor, instagram yenilenme sorunu, instagram girilmiyor gibi bir çok soru şuana kadar soruldu.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram üzerinde bazı kullanıcıların akış yenilenmeme sorunu yaşaması şaşkınlık yarattı. Instagram kullanıcıları tarafından belirtilen problem uzun süre araması yapılarak çözüm beklendi. Ortaya çıkan akış yenilenmeme sorunun yavaş yavaş giderildiği ancak bazı kişilerde devam ettiği belirtiliyor.



INSTAGRAM SORUN DÜZELDİ Mİ?

Bazı kullanıcılar aynı sorunu yaşadığını söylese de yaşanan sorunun kısa süreli olduğu ve hızlıca düzeltildiği belirtiliyor. Akış yenilememe sorunu sebebiyle bir çok aramanın yapıldığı ve çözüm arandığı biliniyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Online mesajlaşma uygulaması WhatsApp'da erişim sorunu yaşanıyor. Hem mobil hem de masaüstünde yaşanan sorun henüz çözülmüş değil ancak konu hakkında da açıklama gelmedi.



Diğer Haberler

(SON DAKİKA HABERİ) twitter neden bozuldu, twitter sayfa yenilenmiyor Gündem (SON DAKİKA HABERİ) twitter neden bozuldu, twitter sayfa yenilenmiyor
Twitter sayfa yenilenmiyor (ÇÖKTÜ MÜ?) Twitter neden çöktü? Gündem Twitter sayfa yenilenmiyor (ÇÖKTÜ MÜ?) Twitter neden çöktü?
Twitter neden çöktü, twitter çökme nedeni? Gündem Twitter neden çöktü, twitter çökme nedeni?
Instagram çöktü, Instagram'a ne oldu? (NE ZAMAN DÜZELİR?) Gündem Instagram çöktü, Instagram'a ne oldu? (NE ZAMAN DÜZELİR?)
(SON DAKİKA) Instagram ne oldu, neden çöktü? Gündem (SON DAKİKA) Instagram ne oldu, neden çöktü?
Instagram ve WhatsApp çöktü, Instagram neden çöktü? Gündem Instagram ve WhatsApp çöktü, Instagram neden çöktü?
Neden whatsapp bozuldu, whatsapp çalışmıyor, whatsapp nasıl düzelir? Gündem Neden whatsapp bozuldu, whatsapp çalışmıyor, whatsapp nasıl düzelir?
Whatsapp düzeldi mi? Whatsapp ne zaman düzelir? Gündem Whatsapp düzeldi mi? Whatsapp ne zaman düzelir?
Whatsapp neden çalışmıyor bozuldu, Whatsapp yazdıklarım ulaşmıyor mu Gündem Whatsapp neden çalışmıyor bozuldu, Whatsapp yazdıklarım ulaşmıyor mu
Daha fazla göster
1 Premier Lig'deki 4 milli futbolcu Karadağ maçında yok!
2 2020 Paralimpik Oyunları'nda vaka sayısı 257'ye çıktı
3 Paralimpik 2020'ye akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 154'e çıktı
4 Organizasyon Komitesinden Paralimpik 2020'de Kovid-19'a karşı "tüm tedbirler alınacak" vurgusu
5 Paralimpik 2020'ye akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 144'e çıktı
6 Japonya'da ilk kez görülen Kovid-19'un "Lambda" varyantı 2020 Tokyo Olimpiyatları ile bağlantılı
7 Tokyo'ya Paralimpik 2020 için gelen Tunus takımında Kovid-19 saptandı
8 6 Ağustos koronavirüs vaka sayısı
9 4 Ağustos koronavirüs vaka sayısı
10 3 Ağustos koronavirüs vaka sayısı
yukarı ok