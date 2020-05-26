Instagram canlı yayın dünya rekoru kırıldı! Acun Ilıcalı'dan Survivor'da dünya rekoru kırdı

Sosyal medya mecrası Instagram üzerinde canlı yayın rekoru Acun Ilıcalı ve yarışma programı Survivor'ın oldu. Acun Ilıcalı Instagram dünya rekorunu 3 milyondan fazla izleyici ile ele geçirdi ve dünya tarihine geçti. Acun Ilıcalı Survivor yarışmasında yaptığı canlı yayın ile Instagram dünya rekorunu kırdı. Toplam 3 milyon canlı yayın izleyicisiyle Instagram canlı yayın dünya rekoru kırıldı. Survivor Instagram canlı yayını Acun Ilıcalı'nın çabalarıyla 3 milyon olarak kırıldı. Dünya rekoru Instagram yayınında Survivor canlı yayın dünya rekoru kırılarak tarihe geçildi.Survivor'da yapılan yarışmanın ardından Instagram'da canlı yayın rekoru denemesi gerçekleşti ve Acun Ilıcalı 2 milyonluk izleyici rekorunu kırdı.Survivor ekibi ve Acun Ilıcalı'nın Instagram üzerinden başlattığı canlı yayın devam ediyor. Şu ana kadar Survivor canlı yayınına 3 milyondan fazla kişi katıldı. Böylece dünya rekoru Acun Ilıcalı ve Survivor ekibinin oldu.Acun Ilıcalı rekor denemesinin ardından Survivor adasında parti gerçekleştireceğini açıklamıştı. Parti Instagram üzerinden canlı yayınlanacak ve Cemal Can DJ'lik yapacak.4 Mayıs 2020 tarihinde, Rapçi Tekashi 6ix9ine Instagram canlı yayınında en çok izlenenler rekorunu kırdı.24 yaşındaki New York'lu rapçi, hapis cezası hakkında konuşmak ve hapis cezasını nasıl azalttığını açıklamak için Instagram'da canlı yayına başladı.Canlı yayına 2 milyon kişi katılım gösterdi.