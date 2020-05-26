Instagram canlı yayın dünya rekoru kırıldı! Acun Ilıcalı'dan Survivor'da dünya rekoru kırdı

Instagram canlı yayın dünya rekorunu Acun Ilıcalı kırdı. Survivor yarışmasında Instagram canlı yayın dünya rekoru 3 milyon izleyiciyle kırıldı. Acun Ilıcalı rekor kırdı ve Instagram canlı yayın rekorunu Survivor'da ele geçirdi. Dünya rekorunun kırıldığı canlı yayını 3 milyon kişi aynı anda izledi ve Acun Ilıcalı rekor kırdı Instagram canlı yayın. Survivor Instagram canlı yayın rekoru Türkiye'de kırıldı. Instagram Acun Ilıcal'dan Survivor'da rekor geldi ve Survivor Instagram canlı yayın rekoru Türkiye'nin oldu. Acun Ilıcalı canlı yayın rekoru kırdı! Acun Instagramda canlı yayın dünya rekorunu eline geçirdi. Sorulara en çok doğru cevabı veren Berkan birinci oldu ve yarışmanın ardından Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından canlı yayın rekor denemesi yapıldı. Acun Instagram rekor, Acun Ilıcalı canlı yayın rekoru, Acun Ilıcalı dünya rekoru konularına ilişkin detaylar burada...

26 Mayıs 2020 00:01
Instagram canlı yayın dünya rekoru kırıldı! Acun Ilıcalı'dan Survivor'da dünya rekoru kırdı
Sosyal medya mecrası Instagram üzerinde canlı yayın rekoru Acun Ilıcalı ve yarışma programı Survivor'ın oldu. Acun Ilıcalı Instagram dünya rekorunu 3 milyondan fazla izleyici ile ele geçirdi ve dünya tarihine geçti. Acun Ilıcalı Survivor yarışmasında yaptığı canlı yayın ile Instagram dünya rekorunu kırdı. Toplam 3 milyon canlı yayın izleyicisiyle Instagram canlı yayın dünya rekoru kırıldı. Survivor Instagram canlı yayını Acun Ilıcalı'nın çabalarıyla 3 milyon olarak kırıldı. Dünya rekoru Instagram yayınında Survivor canlı yayın dünya rekoru kırılarak tarihe geçildi.
ACUN ILICALI CANLI YAYIN REKORU
Survivor'da yapılan yarışmanın ardından Instagram'da canlı yayın rekoru denemesi gerçekleşti ve Acun Ilıcalı 2 milyonluk izleyici rekorunu kırdı.

ACUN DÜNYA REKORU, CANLI YAYIN REKORU NE KADAR OLDU?

Survivor ekibi ve Acun Ilıcalı'nın Instagram üzerinden başlattığı canlı yayın devam ediyor. Şu ana kadar Survivor canlı yayınına 3 milyondan fazla kişi katıldı. Böylece dünya rekoru Acun Ilıcalı ve Survivor ekibinin oldu.



REKORDAN SONRA PARTİ VAR

Acun Ilıcalı rekor denemesinin ardından Survivor adasında parti gerçekleştireceğini açıklamıştı. Parti Instagram üzerinden canlı yayınlanacak ve Cemal Can DJ'lik yapacak.

ESKİ CANLI YAYIN REKORU KİMDEYDİ?

4 Mayıs 2020 tarihinde, Rapçi Tekashi 6ix9ine Instagram canlı yayınında en çok izlenenler rekorunu kırdı.

24 yaşındaki New York'lu rapçi, hapis cezası hakkında konuşmak ve hapis cezasını nasıl azalttığını açıklamak için Instagram'da canlı yayına başladı.

Canlı yayına 2 milyon kişi katılım gösterdi.

ACUN ILICALI INSTAGRAM CANLI YAYIN REKORU VİDEO YOUTUBE

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