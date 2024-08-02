Instagram açılacak mı, açıldı mı?

Instagram ne zaman düzelecek sorusu 2 Ağustos Cuma günü merak edilen konulardan birisi oldu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Instagram'a getirilen erişim engeli ile ilgili açıklama yaptı. Türkiye'de 2 Ağustos Cuma günü itibarıyla Instagram'a erişim engellendi. 2 Ağustos Instagram'da sorun mu var, ne zaman düzelecek sorusu da binlerce kullanıcı tarafından sorgulanmaya başlandı. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya ağlarından Instagram'a Türkiye'de erişim engeli getirildi. Milyonlarca aktif kullanıcısı bulunan platformun kapatılması sonrası "Instagram neden kapatıldı?" sorusu sorgulanmaya başlandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Instagram'a bu sabah erişim engeli getirildi. 2 Ağustos itibarıyla alınan kararın sebebi merak ediliyor. Peki, Türkiye'de Instagram neden kapatıldı? 2 Ağustos Instagram neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? İşte bilinen detaylar...

Meta çatısı altında faaliyet gösteren Instagram'a 2 Ağustos Cuma günü itibarıyla Türkiye'de girilemiyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Instagram'a Türkiye'de bu sabah erişim engeli getirildi. Bu gelişmeyle birlikte güne uyanan milyonlarca kullanıcı Instagram'a neden girmediğini araştırmaya başladı. Öte yandan BTK, Instagram'a neden erişim engeli getirildiğini de açıkladı.

Instagram'ın Türkiye'de neden kapatıldığı ile ilgili BTK'dan açıklama geldi. BTK'dan yapılan açıklamada, 'Instagram katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle kapatıldı.' denildi.

Katalog suçlar 1 Haziran 2005 yılından beri yürürlükte olan CMK tarafından düzenlenen suçlardır. Katalog suçlar için tutuklama nedeni olduğu kabul edilir. Katalog suçlar 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yer alır.

Instagram'a giremeyen milyonlarca kullanıcı yaşanan bu sorununun ne zaman düzeleceği ve erişimin ne zaman kalkacağını merak ediyor. Konuyla ilgili henüz ne Meta ne de BTK tarafından bir açıklama yapılmadı. Detaylar geldikçe haberimiz içerisine eklenecektir.

Downdetector sitesinde Instagram'da gece yarısı 4 itibarıyla problem yaşanmaya başladığı göze çarptı. Instagram'a erişim engelinin gece yarısı sabaha karşı getirildiği biliniyor.

31 Temmuz günü İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya platformu X hesabı üzerinden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin ölümü sonrası taziye mesajı yayınlamış ve Instagram'ın Heniyye ile ilgili paylaşımları engellediğine dikkati çekerek, "Ayrıca, Heniyye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir" ifadelerine yer vermişti.

BTK, "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu"nun kısaltmasıdır. BTK, Türkiye'de bilgi ve iletişim teknolojileri alanında düzenleyici ve denetleyici bir kamu kurumudur. Görevleri arasında elektronik haberleşme, internet, posta hizmetleri gibi alanlarda düzenlemeler yapmak, tüketici haklarını korumak, piyasa gözetimi ve denetimi sağlamak gibi konular yer alır. BTK, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyet göstermektedir.