İtalya Ligi'nde Benevento ile Napoli karşı karşıya geldi. Insigne kardeşlerin karşılıklı gol attığı maçta kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Napoli oldu.



Benevento'nun golünü 30. dakikada Roberto Insigne kaydetti. Napoli'nin golleri 60. dakikada Lorenzo Insigne ve 67. dakikada Andrea Petagna kaydetti.



Napoli'de koronavirüs testi pozitif çıkan ama daha sonra hastalığı atlatan Eljif Elma smaç kadrosunda yer almadı.



Bu galibiyetin ardından 4'te 4 yapan Napoli puanını 12'ye yükseltti. Benevento 6 puanda kaldı.



İtalya Ligi'nde gelecek hafta Benevento, Hellas Verona'ya konuk olacak. Napoli, Sassuolo'yu ağırlayacak.



