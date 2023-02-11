İnşaat sahibinden açıklama: 'Allah'ın takdiri'

Hatay'da binlerce bina yerle bir olurken binlercesine de ağır hasar oluştu. Yıkılan binalardan biri de inşaatı yeni tamamlanan Aksaray Mahallesi'ndeki Fahri Öz İnşaat'ın yaptığı Altınpark Sitesi oldu.



Bina enkazında "Depreme dayanıklıdır. Altınpark Sitesi üst düzey standartlarda tasarlanarak, kaliteli, sağlam, dayanıklı malzemeler kullanılarak ve alanında uzman, profesyonel ekiplerce inşaa edilerek siz değerli sakinleri beklemektedir" yazılı reklam panosunun sapasağlam durması "Bu kadar da olmaz" dedirtti. İnşaat sahibi Fahri Öz, yerle bir olan binayla ilgili şunları söyledi:



"YAPACAK BİR ŞEY YOK"



"Yerle bir olduğu doğrudur. Yapacak bir şey yok, Allah'ın takdiri. Belediyelerin verdiği ruhsat. Her şey denetlenerek ve depreme uygun yapıldı, yapacak bir şey yok. Şefi var, yapı denetimi var. Eğer biz bir şeyden çalmışsak o denetlemesi gerekir.



"FAZLA FAZLA KULLANDIK"



Çalmadığımız gibi malzemeleri fazla fazla kullandık. 16 milyon yapı denetimine para ödüyorum ve devlet bunu kendi bana yönlendirdi. Onca param gitti gitsin, şükürler olsun ki henüz boştu. Daha önce site ve bina yaptık onlara hiçbir şey olmadı. Hatay'da sadece bu yaptığımız yıkıldı, diğerleri ayakta duruyor."





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