Iniesta tekliflere kulağını kapattı

Kariyerini Japonya'da sürdüren Andres Iniesta, kendisini MLS ve Arjantin Ligi'nde isteyen kulüpler olmasına rağmen Asya'da ayrılmaya sıcak bakmıyor.

Iniesta tekliflere kulağını kapattı
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01 Ocak 2020 08:19
Şimdilerde Japon Ligi ekiplerinden Vissel Kobe'de forma giyen İspanyol efsane Andres Iniesta, kendisine gelen teklifleri reddediyor.

Japon Ligi'nde gösterdiği performansla ikinci baharını yaşayan Iniesta'nın özellikle MLS takımlarından gelen teklifler karşısında sessizliğini koruduğu iddia edildi. İspanyol basınının haberlerine göre, Barcelona ile gerçekleştirdiği unutulmaz kariyerinin ardından denizaşırı transfer yapan Iniesta'ya Estudiantes, Los Angeles Galaxy, Seattle Sounders, Inter Miami gibi takımların teklif yapmasına rağmen Japonya'da mutlu olduğu belirtildi. Vissel Kobe ile yaptığı 2 yıllık sözleşmeyi bitirmek istediği söylenen Iniesta'nın Japonya'dan ayrılma konusunda isteksiz olduğu söyleniyor...

35 yaşındaki İspanyol yıldız, Vissel Kobe ile bu yıl çıktığı 25 maçta 7 gol 6 asist ile oynuyor.

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