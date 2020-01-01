Iniesta tekliflere kulağını kapattı

Şimdilerde Japon Ligi ekiplerinden Vissel Kobe'de forma giyen İspanyol efsane Andres Iniesta, kendisine gelen teklifleri reddediyor.Japon Ligi'nde gösterdiği performansla ikinci baharını yaşayan Iniesta'nın özellikle MLS takımlarından gelen teklifler karşısında sessizliğini koruduğu iddia edildi. İspanyol basınının haberlerine göre, Barcelona ile gerçekleştirdiği unutulmaz kariyerinin ardından denizaşırı transfer yapan Iniesta'yagibi takımların teklif yapmasına rağmen Japonya'da mutlu olduğu belirtildi. Vissel Kobe ile yaptığı 2 yıllık sözleşmeyi bitirmek istediği söylenen Iniesta'nın Japonya'dan ayrılma konusunda isteksiz olduğu söyleniyor...35 yaşındaki İspanyol yıldız, Vissel Kobe ile bu yıl çıktığı 25 maçta 7 gol 6 asist ile oynuyor.