Iniesta Emirates Club FC'ye transfer oldu!

Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Emirates Futbol Kulübü, İspanyol futbolcu Andreas Iniesta'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Iniesta Emirates Club FC'ye transfer oldu!
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09 Ağustos 2023 21:18
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Emirates futbol kulübü, İspanyol yıldız Andres İniesta'yı renklerine bağladı.

39 yaşındaki futbolcu Arap ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Andreas Iniesta, Şarika'daki kulüp binasında düzenlenen imza töreninde kulüp başkanı Yousef Batran ile katıldı. 
 Efsane futbolcu, 2002-2018 yılları arasında altyapısından yetiştiği Barcelona formasını giymiş, daha sonrasında ise Vissel Kobe'ye transfer olmuştu.

Iniesta kariyerinde 4 Şampiyonlar Ligi, 1 Dünya Kupası ve 9 La Liga şampiyonluğu olmak üzere toplamda 37 kupa kazandı.


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