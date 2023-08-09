Iniesta Emirates Club FC'ye transfer oldu!

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Emirates futbol kulübü, İspanyol yıldız Andres İniesta'yı renklerine bağladı.



39 yaşındaki futbolcu Arap ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzalayacak.



Andreas Iniesta, Şarika'daki kulüp binasında düzenlenen imza töreninde kulüp başkanı Yousef Batran ile katıldı.

Efsane futbolcu, 2002-2018 yılları arasında altyapısından yetiştiği Barcelona formasını giymiş, daha sonrasında ise Vissel Kobe'ye transfer olmuştu.



Iniesta kariyerinde 4 Şampiyonlar Ligi, 1 Dünya Kupası ve 9 La Liga şampiyonluğu olmak üzere toplamda 37 kupa kazandı.





