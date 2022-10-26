Iniesta: 'Depresyona girmiştim'

Vissel Kobe forması giyen Andres Iniesta, 2009 yazında 26 yaşında hayatını kaybeden yakın arkadaşı Dani Jarque'nin vefatının ardından depresyona girdiğini açıkladı.



Bir röportaj veren İspanyol yıldız, konuyla ilgili olarak, "Günün en güzel zamanlarında haplarımı alıp uyumaya gidiyordum. Yaşama isteğimi kaybetmiştim. Karıma sarılıyordum ama yastığa sarılmak gibiydi, hiçbir şey hissetmiyordum" ifadelerini kullandı.



Iniesta ayrıca, "Terapiye gitmeye devam ediyorum çünkü kendimi bulmam gerekiyor. Profesyonellerin, akıl hastalığı ve depresyon hakkında konuşmalarını dinlemekten keyif alıyorum. Zamanla hayat size depresyonun ve akıl hastalığının herkesi etkileyebileceğini gösteriyor. Bunu maddi şeylerle ilgisi yok. Her şeye sahip olabilirim ama hayatın sorunlarıyla yüzleşmek hala zor" dedi.





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