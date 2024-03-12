Iniesta'dan Xavi Hernandez'e destek

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Emirates Club forması giyen 39 yaşındaki yıldız isim Andres Iniesta, eski takım arkadaşı Xavi Hernandez'in Barcelona'dan ayrılma kararıyla ilgili konuştu.



Iniesta, "Bir hayran ve bir arkadaş olarak onun için endişeleniyorum. Çünkü Barcelona'daki işine ne kadar bağlı olduğunu ve bu kulübün onun için ne kadar değerli olduğunu biliyorum. Bu konuda inanılmaz bir tutkusu var ve hiç kimse takım için en iyisini onun kadar isteyemez.'' dedi.



Sözlerine devam eden yıldız isim, ''Bütün bunları kendisi ya da kişisel şanı için değil, kulübe olan sevgisinden dolayı yapıyor. Açıkçası, eğer ayrılmaya karar verirse bu sadece Barcelona'nın iyiliği için olur.'' şeklinde konuştu.





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