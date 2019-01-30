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Ingram: "Takas söylentileri işin bir parçası"

Los Angeles Lakers'ın genç forveti Brandon Ingram, geçtiğimiz gece kariyer rekorunu kırdığı 36 sayılık gece sonrası, takas dedikoduları için "yapacak bir şeyi olmadığını" belirtti.

Los Angeles Lakers'ın genç forveti Brandon Ingram, geçtiğimiz gece kariyer rekorunu kırdığı 36 sayılık gece sonrası, takas dedikoduları için "yapacak bir şeyi olmadığını" belirtti.

New Orleans Pelicans süperstarı Anthony Davis'in geçtiğimiz günlerde takımdan takasını istemesiyle, gidebilme ihtimali olan takımlar arasında yer alan Los Angeles Lakers için düşünülen takas paketleri içinde adının yer alması konusunda, Ingram şu ifadeleri kullandı:

"Bunlar işin bir parçası. Olanları farkettim. Her şeyin farklı ihtimalleri var. Ben sadece kontrol edebildiğimi edebilirim ve her gün sahadayken olabildiğimin en iyisi olmaya çalışabilirim."

Ingram, gecede 20'de 16'lık bir şut isabeti tutturmuştu fakat bu güzel performansı, takımının Philadelphia 76ers'a 121-105 yenilmesine engel olamamıştı.




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Los Angeles Lakers'ın genç forveti Brandon Ingram, geçtiğimiz gece kariyer rekorunu kırdığı 36 sayılık gece sonrası, takas dedikoduları için "yapacak bir şeyi olmadığını" belirtti.
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