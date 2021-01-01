"Ingram, Miami Heat'e takas olma fikrine açık" iddiası!

New Orleans Pelicans'ın genç yıldızı Brandon Ingram'ın, Miami Heat ile takas fikrine açık olduğu iddia edildi.



'5 Reasons Sports' muhabiri Adam Borai'ye göre, Pelicans yıldızı Heat ile bir anlaşmayı memnuniyetle karşılıyor:



"Bir kaynağa göre Ingram, Miami Heat ile yapılabilecek bir anlaşmayı memnuniyetle karşılıyor. Zamanlama, herhangi bir anlaşma için kritik öneme sahip ve David Griffin bu işe sert bir şekilde girişecek. Heat ve Pelicans benzer serbest oyuncuları kovalıyor ve serbest oyuncu döneminin sonuçları, bir takasın olup olmayacağını belirleyecek."



Bu iddianın, Pelicans'ın Duncan Robinson'a büyük bir ilgi duyduğuna dair yakın tarihli bir söylenti ile örtüştüğü dikkat çekti.



23 yaşındaki Ingram, son yıllarda yıldız bir forvet olarak ortaya çıktı. Başlangıçta Los Angeles Lakers tarafından Draft edildikten sonra Ingram, son iki sezonu da New Orleans ile geçirmişti.



2020-21 sezonunda maç başına ortalama 23.8 sayı, 4.9 ribaund ve 4.9 asist ile oynamış olan Ingram, %38.1'lik bir üçlük isabeti oranına sahip.



