Ingram: "Lakers'ın tekrar beni alması çok şey ifade eder"

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Geçtiğimiz sezonun sonunda Los Angeles Lakers forması ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmiş olan 32 yaşındaki Andre Ingram, bu yaz döneminde Lakers'ın tekrar kendisini alma şansının "çok şey ifade edeceğini" belirtti.G League'de 11 yıl geçirdikten sonra 2017-18 sezonunun sonunda Lakers'ta oynama şansı bulan Ingram, beklentileri fazlasıyla karşılamıştı.Şimdi ise NBA kariyerini canlı tutmaya odaklanan Ingram, vücudunu lige hazır tutmaya çalışıyor ve L.A. ekibinin kendisini sezon öncesi düzenlenen antrenman kampına çağırmasını umuyor:LeBron James'le uyum sağlaması için halihazırda birkaç parça eklemiş olan Lakers, bir dış şutör almak için çok uzağa bakmaya ihtiyaç duymayabilir.