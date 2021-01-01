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"Ingram iki yönlü bir süperstar olursa, NOLA şampiyonluğa oynar!" iddiası

ESPN'den Zach Lowe'a göre, New Orleans Pelicans'ın yıldızı Brandon Ingram iki yönlü bir süperstara dönüşürse, Pelicans'ın şampiyonluk için yarışmasına yardımcı olabilir.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN'den Zach Lowe'a göre, New Orleans Pelicans'ın yıldızı Brandon Ingram iki yönlü bir süperstara dönüşürse, Pelicans'ın şampiyonluk için yarışmasına yardımcı olabilir.

Lowe'un belirttiği üzere, Ingram'ın elit bir seviyede oynamaya devam etmesi ve çift haneli asist rakamlarına ulaşması gerekiyor:

"Brandon Ingram eğer olabileceğini düşündüğü, asistlerde çift hanelere yaklaşan iki yönlü bir süperstara dönüşürse, Pelicans'ın birçok şampiyonluk kupası için mücadele etme şansı olur."

Pelicans'a Los Angeles Lakers'tan bir takasla katıldığından beri oldukça iyi bir oyuncuya evrilen Ingram, aynı zamanda son Yılın Altıncı Adamı ödülünün de sahibi.

Ingram, bu sezon NOLA için 23.3 sayı, 6.3 ribaund ve 5.1 asist ortalamalarıyla oynuyor.


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