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Ingram için, Pelicans'da kalmak "önceliklerinden biri"

New Orleans Pelicans'ın yıldızı Brandon Ingram, Pelicans ile kalmanın, yaklaşan serbest oyuncu dönemindeki "en öncelikli tercihlerinden biri" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New Orleans Pelicans'ın yıldızı Brandon Ingram, Pelicans ile kalmanın, yaklaşan serbest oyuncu dönemindeki "en öncelikli tercihlerinden biri" olduğunu söyledi.

ESPN'den Andrew Lopez, konuyla ilgili şu tweet'i attı:

"Brandon Ingram, serbest oyuncu dönemi söz konusu olduğunda, New Orleans'ın "en öncelikli seçeneklerinden" biri olacağını söyledi ve NOLA'nın, 'gerçekten çok iyi insanlarla dolu özel bir yer' olduğunu ekledi. Ingram, bu ölü sezonda bir serbest oyuncu olacak."

Bu sezon Pelicans'ın en iyi oyuncularından biri olan Ingram, 23.8 sayı, 6.1 ribaund ve 4.2 asist ortalamaları ile oynuyordu.


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