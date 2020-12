Ingram: "Davis söylentileri, genç çekirdeğimizi 'öldürmüştü'"

New Orleans Pelicans yıldızı Brandon Ingram, Anthony Davis'le ilgili takas söylentilerinin, eski takımı Los Angeles Lakers'ın genç oyuncularını nasıl "öldürdüğünü" açıkladı.



Ingram, "The Old Man and The Three" isimli podcast'e konuk olduğu sırada, Davis'in takas söylentilerinin, Lakers'ın genç çekirdeğini "öldürdüğünü" söyledi:



"Bunun, çevremdeki diğer adamları her gün öldürdüğünü biliyorum. Uyandığınızda, Twitter'da isminizi görüyordunuz ve çevremdeki adamlar da Twitter'ı çok severlerdi. İsimlerini aratmaya falan bayılırlardı."



Ingram da takas paketine dahil edilmiş ve New Orleans yolcusu olmuştu. Geçtiğimiz yıl bir patlama sezonu geçiren 23 yaşındaki oyuncu, En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu ödülünü kazanmayı başarmıştı.



Davis ise, Lakers ile 2020 NBA şampiyonluğunu kazanmıştı.