Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Ingram: "All-Star umurumda değil, hedefim playofflar"

New Orleans Pelicans forveti Brandon Ingram, All-Star seçilmemiş olmayı umursamadığını ve asıl hedefinin takımına playoff şansı vermek olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New Orleans Pelicans forveti Brandon Ingram, All-Star seçilmemiş olmayı umursamadığını ve asıl hedefinin takımına playoff şansı vermek olduğunu açıkladı.

Pelicans sezona 1-12 başladıktan sonra playofflara kalma umudu yokmuş gibi görünse de, şu anda Batı Konferansı'nda 10. sırada yer alarak, play-in turnuvası aracılığıyla bu hedefine ulaşma fırsatına sahip.

Takımın bu kısmi geri dönüşünün sorumlusu olan Ingram, bu sezon All-Star seçilmemesi konusunda bunu "pek düşünmediğini" ve hedefinin "playofflara kalmak" olduğunu belirtti:

"All-Star olmama durumu pek düşündüğüm bir şey değildi. Sanırım böyle bir durumda çok zorlama olurdu. Aklımda başka bir hedef var, ve o da takımımla birlikte playofflarda kazanmak. Belki bir de All-NBA kadrosuna seçilmek.... Ama asıl hedefim playofflara kalmak."

Ingram bu sezon 22.6 sayı, 5.9 ribaund ve 5.4 asist ortalamalarına sahip.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal