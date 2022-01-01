Ingram: "All-Star umurumda değil, hedefim playofflar"

New Orleans Pelicans forveti Brandon Ingram, All-Star seçilmemiş olmayı umursamadığını ve asıl hedefinin takımına playoff şansı vermek olduğunu açıkladı.



Pelicans sezona 1-12 başladıktan sonra playofflara kalma umudu yokmuş gibi görünse de, şu anda Batı Konferansı'nda 10. sırada yer alarak, play-in turnuvası aracılığıyla bu hedefine ulaşma fırsatına sahip.



Takımın bu kısmi geri dönüşünün sorumlusu olan Ingram, bu sezon All-Star seçilmemesi konusunda bunu "pek düşünmediğini" ve hedefinin "playofflara kalmak" olduğunu belirtti:



"All-Star olmama durumu pek düşündüğüm bir şey değildi. Sanırım böyle bir durumda çok zorlama olurdu. Aklımda başka bir hedef var, ve o da takımımla birlikte playofflarda kazanmak. Belki bir de All-NBA kadrosuna seçilmek.... Ama asıl hedefim playofflara kalmak."



Ingram bu sezon 22.6 sayı, 5.9 ribaund ve 5.4 asist ortalamalarına sahip.



