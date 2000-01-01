Ingles, tesislere gitmeyi henüz istemiyor: "Değmez"

Utah Jazz forveti Joe Ingles, koronavirüs endişeleri arasında bireysel antrenmanlara katılmak istemediğini söyledi.



Jazz, Mart ortasında ligin askıya alınmasından bu yana geçtiğimiz Pazartesi ilk kez antrenman tesislerini yeniden açtığında, oyuncularından birinin bireysel antrenmanlara geri dönmeyi reddettiği ortaya çıktı.



Ingles'in kendisi, bu noktada, ekibin antrenman tesisine geri dönme niyetinde olmadığını, birincil nedenlerinden birinin hamile eşi Renae'nin güvenliği olduğunu açıkladı:



"Açıkçası Renae'nin hamile olmasının sırrı, bunun büyük bir parçasıydı. Buna değmez. Gittiğim bir spor salonum var, yapabileceğim her şey var. Basketbol açısından biraz daha zor ama sanırım ilerledikçe ve bu konuda daha fazla bilgi edindikçe, karar vermeyi kolaylaştıracağız. Ama çocuklarımı, Renae'yi ve tüm bunları, basketbol oynamak için riske atmak istemem mümkün değil."



Ingles, geri dönme olasılığına açık olacağını, ancak sadece tüm durum hakkında daha fazla netlik olduğunda bunun olacağını söyledi:



"Oldukça dramatik önlemler aldılar. Neye benzediğini görmek için süreçten geçtim ve durum oldukça derinlemesine. Doğru zamanda gidip hazırlanmaya başlayacağım, ancak oynayacağımızdan veya oynamayacağımızdan biraz daha fazla bilgiye ihtiyacımız var ve kararımın bundan sonra verileceğini düşünüyorum."



Koronavirüs için pozitif test sonucu alan ilk NBA oyuncusu Rudy Gobert, Ingles'ın Jazz'den takım arkadaşıydı, bunun da kararını etkilediği düşünülüyor.



