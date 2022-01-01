Ingles: "Takas edilirsem, Jazz'e asla darılmam!"

Utah Jazz forveti Joe Ingles, son takas günü öncesi takımdan gönderilmesi durumunda Jazz'e karşı herhangi bir dargınlığı olmayacağını söyledi.



Çapraz bağ sakatlığıyla sezonu kapatan ve bu yaz sözleşmesi sona erecek olan veteran forvet, ESPN'den Tim MacMahon'a, gelecek haftaki son takas günü öncesi gönderilmesi durumunda Utah ekibine darılmayacağını açıkladı:



"Eğer playofflarda gidebilecekleri son noktaya gitmelerine yardımcı olabilecek bir oyuncu almalarını sağlayacaksam, bunu anlarım. Oturup huysuzluk yapacak veya üzülecek değilim. Sekiz yılımı burada, toplum içinde birçok farklı şekilde çalışarak inşa etmiş olsam da, bunun iş tarafının da oldukça farkındayım."



Utah'ın son beş sezondaki başarılı döneminde takım için güvenilir bir şutör ve top yönlendirici görevini üstlenmiş olan Ingles, kariyerinde başka bir takımda oynamayı pek düşünmediğini de sözlerine ekledi:



"Çapraz bağ sakatlığı durumum tabii ki bu işi biraz yokuşa sürecek, ancak Jazz yönetimi ve koç (Quin Snyder) ile ilişkilerim gayet iyi. En iyi menajer de bende (Mark Bartelstein). Bu oldukça farklı yönlere açık bir sohbet konusu."



Sezon başından beri istikrar yakalamakta zorlanmış olan Ingles, sezonu 7.2 sayı, 2.9 ribaund ve 3.5 asist ortalamalarıyla kapatmıştı.



