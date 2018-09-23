İngiltere'ye gidiyoruz!
Gelecek CS:GO majörü Londra'da düzenlenecek.
CS:GO sahnesinin göz bebeği majörler... Cloud9'ın şampiyon olduğu Amerika'daki son majörün üstünden fazla zaman geçmeden bir sonrakinin detayları belli oldu. Birçok konuda ilkleri barındıracak olan FACEIT Major Londra, 20-23 Eylül 2018 tarihlerinde Wembley'de SSE Arena'da gerçekleştirilecek.
2018'in ikinci Major turnuvası konumunda bulunan $1 milyon ödüllü organizasyon, FACEIT'in düzenlediği ilk Valve destekli turnuva olmakla birlikte İngiltere'nin ev sahipliği yapacağı da ilk Major olma özelliğine sahip.
ELEAGUE Major Boston'da da uygulanan yeni majör sistemine göre katılım gösterecek 24 takımdan 8'i Boston'da ilk 8'e giren Cloud9, FaZe, NaVi, SK Gaming, mouz, QBF, G2 ve fnatic olurken Challenger aşamasından katılacak 8 takım da Boston'da son 16'ya kalan Gambit, Vega, BIG, Astralis, Liquid, North, Virtus.pro ve Space Soldiers olacak. Kalan 8 ekip de yine bölgesel minör turnuvalardan gelecek.
Konuyla alakalı FACEIT tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Burada, FACEIT'te yaptığımız her şeyin kalbinde topluluk yer alıyor. Platformumuzda yer alan oyuncuların ve ECS izleyicilerinin desteğinden dolayı çok minnettarız. Böyle bir CS:GO organizasyonu yaratacağımız için çok heyecanlıyız. Herkesin Eylül'de orada olmasını dört gözle bekliyoruz."
İlerleyen zamanda FACEIT Major ile alakalı daha fazla detay netleşecektir.
Yazar: Mert "Xaqrons" Ünal - @sporXaqrons
2018'in ikinci Major turnuvası konumunda bulunan $1 milyon ödüllü organizasyon, FACEIT'in düzenlediği ilk Valve destekli turnuva olmakla birlikte İngiltere'nin ev sahipliği yapacağı da ilk Major olma özelliğine sahip.
ELEAGUE Major Boston'da da uygulanan yeni majör sistemine göre katılım gösterecek 24 takımdan 8'i Boston'da ilk 8'e giren Cloud9, FaZe, NaVi, SK Gaming, mouz, QBF, G2 ve fnatic olurken Challenger aşamasından katılacak 8 takım da Boston'da son 16'ya kalan Gambit, Vega, BIG, Astralis, Liquid, North, Virtus.pro ve Space Soldiers olacak. Kalan 8 ekip de yine bölgesel minör turnuvalardan gelecek.
Konuyla alakalı FACEIT tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Burada, FACEIT'te yaptığımız her şeyin kalbinde topluluk yer alıyor. Platformumuzda yer alan oyuncuların ve ECS izleyicilerinin desteğinden dolayı çok minnettarız. Böyle bir CS:GO organizasyonu yaratacağımız için çok heyecanlıyız. Herkesin Eylül'de orada olmasını dört gözle bekliyoruz."
İlerleyen zamanda FACEIT Major ile alakalı daha fazla detay netleşecektir.
Yazar: Mert "Xaqrons" Ünal - @sporXaqrons
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