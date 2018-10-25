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İngiltere'den geldi, Göztepe'yi uçuruyor

Beşiktaş galibiyetiyle taraftarını mest eden Göztepe, pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Akhisarspor maçına iddialı hazırlanırken, takımın golcüsü Cameron Jerome camianın beğenisini kazandı.

Kaynak: DHA
İngiltere'den geldi, Göztepe'yi uçuruyor
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25 Ekim 2018 13:38
Süper Lig'de Beşiktaş galibiyetiyle taraftarını mest eden Göztepe, pazartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Akhisarspor maçına iddialı hazırlanırken, takımın golcüsü Cameron Jerome camianın beğenisini kazandı. 

Transferin son gününde İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City'den kadroya dahil edilen deneyimli futbolcu, gollerini sıralamaya başladı. İlk olarak 7. haftada 3-2 kazanılan Atiker Konyaspor müsabakasında gol sevinci yaşayan İngiliz forvet, yine aynı maçta Castro'ya asist yaparak yıldızlaştı. 

Deplasmanda 3-1 kaybedilen Kasımpaşa maçını boş geçen Jerome, bu kez Beşiktaş'a karşı görevini yaptı. Mücadelenin 51'inci dakikasında perdeyi açan 32 yaşındaki oyuncu 90 dakika boyunca sergilediği mücadeleyle alkış topladı.

Kaydettiği 2 golünü de kafayla atan Jerome, hava toplarına ne kadar hakim olduğunu da kanıtladı. İleride top tutan ve arkadaşlarına servis yapan Jerome, teknik direktör Bayram Bektaş'ın gözdesi haline geldi. Kariyerinde ilk kez ülkesi İngiltere dışına çıkan oyuncu gelecek haftalar adına sarı-kırmızılılara umut dağıttı.


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