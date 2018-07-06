İngiltere'de yelek satışlarını patlattı!

Yıllardır taraftarlar, en sevdikleri futbolcuların formasını veya giydikleri kramponun aynısını aldıklarını gördük. Bu olaylar artık günümüzde çok popüler ve normal karşılanan durumlar olsa da İngiliz taraftarların bu çılgınlığı taşıdığı nokta herkesi şaşırttı.



Şu sıralarda İngiltere'de herkes İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate'in her maç giydiği yeleğin peşinde....



Southgate'in başlattığı bu trend sayesinde, ülkede yelek satışlarının son dönemde yüzde 35 oranda arttığı açıklandı.



MODACILAR: "YANLIŞ GİYİNİYOR"



Southgate'in yeleğinin bu popüleritesi onu 2018 Dünya Kupası'nın en tarz teknik direktörlerinden biri yaptı. Buna rağmen Southgate'in giyimi yinede eleştiri topladı.



İngiliz modacılar, normalde yeleğin son düğmesinin açık bırakıldığı ancak Southgate'in yeleğinin her düğmesini iliklediği için yanlış bir hareket yaptığını belirtti.



İngiltere'de yelek satışları patlamasına rağmen Gareth Southgate eleştirilmekten kurtulamadı.



