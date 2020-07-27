İngiltere'de Sörloth pişmanlığı!

İngiliz taraftarlar, performansını hayranlıkla izledikleri Alexander Sörloth'uun elden kaçması nedeniyle Crystal Palace yetkililerini eleştiri bombardımanına tuttu. Resmi maçlarda 32 kez ağları havalandıran Sörloth, tek başına Crystal Palace'ın sezonluk gol performansını da (40 maçta 31 gol) geçerek Londra ekibine önemli bir mesaj verdi.



EN GENÇ İKİNCİ YABANCI KRAL

Sörloth, Süper Lig tarihinde gol kralı olan yabancı oyuncular arasındaki en genç ikinci isim oldu. Daha önce yine bir başka Trabzonsporlu oyuncu Şota Arveladze, 95-96 sezonunda henüz 23 yaşındayken attığı 25 golle gol kralı olmuştu. Norveçli oyuncu ise 24 golle 24 yaşında gol krallığı yaşayarak bu unvana sahip olan ikinci genç yabancı oyuncu olmayı başardı.