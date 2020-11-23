İngiltere'de seyirciler stadyuma dönüyor!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, seyircilerin stadyuma girmesine izin verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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İngiltere'de seyirciler stadyuma dönüyor!
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23 Kasım 2020 18:18
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, açık havada düzenlenen spor etkinliklerine 2 Aralık'tan itibaren seyirci izni verdi.

BBC ve Daily Mail'de yer alan habere göre; Spor ve Kültür Bakanlığı, seyirci ile ilgili protokol hazırladı. Buna göre stadyumlar çeşitli sınıflandırmalara bölünecek. Stadyumlar-, büyüklüklerine göre 1, 2 veya 3. derecelere ayrılacak.

1. derece büyüklükteki stadyumlara 4 bin seyirci veya yüzde 50 seyirci kuralı getirilecek. Hangisi daha az seyirciye tekabül ediyorsa buna göre seyirci alınacak.

2. derece büyüklükteki stadyumlara ise 2 bin seyirci veya yüzde 50 seyirci alınacak. Daha küçük stadyumlarda ise seyirci sayısı bin ile sınırlandırılacak.



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