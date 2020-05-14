İngiltere'de 'kayarak müdahale' yasaklanıyor

ANTRENMAN STANDARTLARI

KAPTANLARLA VİDEOKONFERANS YAPILDI

Tüm dünyada federasyonlar geri dönüş için bir dizi önlemler alırken, Premier Lig'de hazırlanan "Geri Dönüş Protokolü"nde ilginç bir madde dikkat çekti.Hazırlanan taslağa göre, koronavirüs bulaşma riskini azaltmak için oyuncuların idmanlarda kayarak müdahale yapması yasaklanıyor.Bu yasağı yorumlayan Graeme Souness, "" ifadelerini kullandı.Öte yandan Premier Lig'de idmanlar öncesi ve idman sırasında yapılması gerekenler tek tek kulüplere bildirildi.Kulüplerin en fazla 75 dakikalık antrenman seansları yapması ve haftada oyuncuları 2 kez test ettirmesi istendi. Bununla birlikte her idman öncesinde her oyuncunun vücut sıcaklığı ölçülecek ve belli semptomları taşıyıp taşımadığı sorulacak.Video konferans toplantısında kararlar kaptanlara bildirilirken, oyuncular da endişe duydukları konuları dile getirdi.İngiltere'de hükümet, 1 Haziran'a kadar spor müsabakalarını yasaklarken, kulüpler 18 Haziran'da antrenmanlara başlamayı planlıyor.