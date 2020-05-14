İngiltere'de "kayarak müdahale" yasaklanıyor

İngiltere'de Premier Lig yönetimi, dönüş önlemleri kapsamında ilginç bir karar almaya hazırlanıyor.

Haber; Sözcü
İngiltere'de 'kayarak müdahale' yasaklanıyor
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14 Mayıs 2020 01:18
Tüm dünyada federasyonlar geri dönüş için bir dizi önlemler alırken, Premier Lig'de hazırlanan "Geri Dönüş Protokolü"nde ilginç bir madde dikkat çekti.

Hazırlanan taslağa göre, koronavirüs bulaşma riskini azaltmak için oyuncuların idmanlarda kayarak müdahale yapması yasaklanıyor.

Bu yasağı yorumlayan Graeme Souness, "Bunu, hiç futbol oynamamış biri yazmış olmalı. Bu benim duyduğum en saçma şey. Böyle bir şey olmaz" ifadelerini kullandı.

ANTRENMAN STANDARTLARI

Öte yandan Premier Lig'de idmanlar öncesi ve idman sırasında yapılması gerekenler tek tek kulüplere bildirildi.

Kulüplerin en fazla 75 dakikalık antrenman seansları yapması ve haftada oyuncuları 2 kez test ettirmesi istendi. Bununla birlikte her idman öncesinde her oyuncunun vücut sıcaklığı ölçülecek ve belli semptomları taşıyıp taşımadığı sorulacak.

KAPTANLARLA VİDEOKONFERANS YAPILDI

Video konferans toplantısında kararlar kaptanlara bildirilirken, oyuncular da endişe duydukları konuları dile getirdi.

İngiltere'de hükümet, 1 Haziran'a kadar spor müsabakalarını yasaklarken, kulüpler 18 Haziran'da antrenmanlara başlamayı planlıyor.

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