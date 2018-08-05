mücadelesinde Premier Lig şampiyonuile FA Cup'ı kazanankarşı karşıya geldi.Wembley Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Manchester City 2-0 kazandı ve kupayı müzesine götürdü.Manchester City'ye galibiyeti getiren goller, 13. ve 58. dakikalarda Sergio Aguero'dan geldi. Manchester City tarihinin en golcü oyuncusu olan Aguero, bu maçla birlikte kulübündeki 200. ve 201. gollerini kaydetti.Chelsea'de yeni menajeri Maurizio Sarri ilk maçından mağlubiyetle ayrılırken; Manchester City, bu zaferle birlikte tarihinde 5. kez Community Shield'i kazanmış oldu. (1937, 1968, 1972, 2012, 2018)