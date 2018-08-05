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İngiltere'de ilk kupa Manchester City'nin oldu!

İngiltere Community Shield, Chelsea'yi 2-0 mağlup eden Manchester City'nin oldu.

Kaynak: Sporx.com
İngiltere'de ilk kupa Manchester City'nin oldu!
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05 Ağustos 2018 18:55
İngiltere Community Shield mücadelesinde Premier Lig şampiyonu Manchester City ile FA Cup'ı kazanan Chelsea karşı karşıya geldi.

Wembley Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Manchester City 2-0 kazandı ve kupayı müzesine götürdü.

Manchester City'ye galibiyeti getiren goller, 13. ve 58. dakikalarda Sergio Aguero'dan geldi. Manchester City tarihinin en golcü oyuncusu olan Aguero, bu maçla birlikte kulübündeki 200. ve 201. gollerini kaydetti.

Chelsea'de yeni menajeri Maurizio Sarri ilk maçından mağlubiyetle ayrılırken; Manchester City, bu zaferle birlikte tarihinde 5. kez Community Shield'i kazanmış oldu. (1937, 1968, 1972, 2012, 2018)









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