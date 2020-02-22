İngiltere'de güne damga vuran VAR gelişmesi!

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Chelsea ile Tottenham arasındaki müsabaka sırasında Giovani Lo Celso'nun yaptığı Cesar Azpilicueta'ya yaptığı faul gündeme oturdu.Giovani Lo Celso, Azpilicueta'nın baldırına bastı. Chelsea teknik heyeti ve futbolcular, bu pozisyon için kırmızı kart bekledi.Hakem Michael Oliver, oyunu durdurdu ve video yardımcı hakemin pozisyonu incelemesini bekledi. Uzun süren incelemenin ardından Lo Celso'ya kart çıkmadı.Maçın 52. dakikasında gerçekleşen bu pozisyondan 15 dakika sonra PGMOL'dan (Premier Lig Hakemler Birliği) resmi bir açıklama geldi. PGMOL VAR Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, "" ifadeleri kullanıldı.Bir ay önce Arsenal ile Crystal Palace arasındaki mücadelede Pierre-Emerick Aubameyang, benzer bir hareket sonrası VAR uyarısıyla kırmızı kart görmüştü.