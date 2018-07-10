İngiltere'de Gareth Southgate'e büyük jest

2018 Dünya Kupası sürprizlerle dolu bir turnuva oldu. Bu turnuvada sürpriz yapan takımların başında yarı finale kadar çıkan İngiltere Milli Takımı'nın olduğunu söyleyebiliriz.İngiltere Milli Takımı, bu turnuvada beklenenin üstünde bir başarı yakalayarak, hem ülkesinde büyük sevinç ve coşku yarattı hem de insanların milli takımlarına olan inançlarını yeniden kazandırdı. İngiltere'nin bu başarısının baş mimarı olarak gösterilen kişi, milli takımı yeniden yapılandırıp bu turnuvaya genç bir kadroyla katılan teknik direktör Gareth Southgate oldu.Southgate'in bu başarısı İngiltere'de 7'den 70'e herkesin takdirini aldı. Hatta, Southgate'in her maça giydiği yeleği, İngiltere'de olay olmuştu ve ülkesindeki yelek satışlarının Dünya Kupası döneminde artmasına sebep olmuştu. Bu başarılı Dünya Kupası serüvenini kutlamak için son olarak yapılan şey, Southgate'in ardından Londra'da bir metro istasyonun isimlendirilmesi oldu.Londra'nın kuzeyinde bulunan Southgate bölgesinin "Southgate" isimli metro durağı, başarılı teknik direktörün soyadıyla aynı kelime olmasından dolayı "Southgate" kelimesinin yanına teknik direktörün ismi konularak, istasyonun yeni adı "Gareth Southgate" istasyonu oldu.