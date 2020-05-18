PREMIER LİG KULÜPLERİ, 'ŞİFRESİZ'İ GÖRÜŞECEK

İngiltere Spor, Medya, Kültür ve Dijital Hizmetler Müşaviri Oliver Dowden, Premier Lig'in geri dönmesi halinde TV'den ücretsiz ve şifresiz bir şekilde yayınlanması için gerekli görüşmeleri yaptıklarını açıkladı.Sky News'e konuşan Oliver Dowden, "" ifadelerini kullandı.Dowden, "" diyerek sözlerini noktaladı.Premier Lig kulüpleri, bir sonraki toplantılarında koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen ligin başlangıç tarihini, alınması düşünülen önlemleri ve maçların şifresiz yayınlanması konularını görüşecek.