İngiltere Spor, Medya, Kültür ve Dijital Hizmetler Müşaviri Oliver Dowden, Premier Lig'in geri dönmesi halinde TV'den ücretsiz ve şifresiz bir şekilde yayınlanması için gerekli görüşmeleri yaptıklarını açıkladı.
Sky News'e konuşan Oliver Dowden, "Premier Lig'in geri dönmesi için büyük bir çaba gösteriyoruz. Hedefimiz haziran ortasında ligi tekrar başlatmak. Ancak, her şeyde olduğu gibi futbolda da birinci önceliğimiz kamu sağlığı ve güvenliği. Bu nedenle TV'den şifresiz maçlar yayınlanması için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Eğer insanlar evlerinde maçları seyredebilirlerse, onlara evlerinde kalma nedeni vermiş oluruz." ifadelerini kullandı.
Dowden, "Tüm Premier Lig maçları seyircisiz bir şekilde oynanacak ve bu sezon bu şekilde sona erecek. Hedefimiz bu yönde." diyerek sözlerini noktaladı.
PREMIER LİG KULÜPLERİ, 'ŞİFRESİZ'İ GÖRÜŞECEK
Premier Lig kulüpleri, bir sonraki toplantılarında koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen ligin başlangıç tarihini, alınması düşünülen önlemleri ve maçların şifresiz yayınlanması konularını görüşecek.
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Sky News'e konuşan Oliver Dowden, "Premier Lig'in geri dönmesi için büyük bir çaba gösteriyoruz. Hedefimiz haziran ortasında ligi tekrar başlatmak. Ancak, her şeyde olduğu gibi futbolda da birinci önceliğimiz kamu sağlığı ve güvenliği. Bu nedenle TV'den şifresiz maçlar yayınlanması için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Eğer insanlar evlerinde maçları seyredebilirlerse, onlara evlerinde kalma nedeni vermiş oluruz." ifadelerini kullandı.
Dowden, "Tüm Premier Lig maçları seyircisiz bir şekilde oynanacak ve bu sezon bu şekilde sona erecek. Hedefimiz bu yönde." diyerek sözlerini noktaladı.
PREMIER LİG KULÜPLERİ, 'ŞİFRESİZ'İ GÖRÜŞECEK
Premier Lig kulüpleri, bir sonraki toplantılarında koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen ligin başlangıç tarihini, alınması düşünülen önlemleri ve maçların şifresiz yayınlanması konularını görüşecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın