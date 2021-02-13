İngiltere'de Carlo Ancelotti'nin evi soyuldu

Everton'ın İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin evi soyuldu. İşte ayrıntılar...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İngiltere'de Carlo Ancelotti'nin evi soyuldu
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13 Şubat 2021 14:10
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin evi soyuldu.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 61 yaşındaki teknik adamın Merseyside bölgesindeki Blundellsands'ta bulunan evine giren iki hırsız, konuttaki kasayı çalarak kaçtı.

Ancelotti'nin 36 yaşındaki kızı Katia'nın hırsızlık anında evde tek başına olduğu ve hemen polise haber verdiği belirtildi.

Merseyside polisinden yapılan açıklamada, dün akşam saat 6.30 sularında gerçekleşen olayda kimsenin zarar görmediği ve hırsızları yakalamak için çalışma başlatıldığı ifade edildi.

İngiltere'de geçen yıl, Liverpool'da forma giyen Fabinho'nun yanı sıra Tottenhamlı Dele Alli ve o dönem takım arkadaşı olan Jan Vertonghen'in evi soyulmuştu.

Liverpool'un Senegalli golcüsü Sadio Mane'nin evi de 2017 ve 2019 yıllarında iki kez hırsızların hedefi olmuştu.



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