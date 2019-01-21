İngiltere'de bir tren hikayesi: Pogba & Matic!

İngiltere'de trene binen Avustralyalı yaşlı bir çift, romantik bir şekilde seyahatlerini sürdürürken gelen gürültüden rahatsız olurlar.

Gürültüye doğru döndüklerinde genç bir grup görürler ve üniversitelilerin klasik heyecanı zannedip kafalarını çevirirler. Bir müddet sonra bu seyahati ölümsüzleştirmek isteyen çiftimiz, koridordan geçen birinden fotoğraflarını çekmelerini ister. Fakat, koridordaki kişi kendisiyle fotoğraf çekilmesinin istendiğini düşünüyor. Adam uyarır, "Eşimle benim fotoğrafımı çeker misiniz?" diyerke uyarır.

Bunun üzerine bozuntuya vermeyen kişi, fotoğrafı çeker, "Benimle de fotoğraf çekilmek ister misiniz?" der. Adam, kırmamak için bu isteği kabul eder ve fotoğrafını çeken kişiyle arkadaşının fotoğrafını çeker.

İlk istasyona gelindiğinde fotoğrafını çeken kişinin çok ünlü biri olduğunu duraktaki heyecandan anlayan ihtiyar çift, bu kişiyi oğullarına sormaya karar verir.

"NATH, BU KİM?"

İşte fotoğrafını çeken kişi ve yanındaki arkadaşı:















