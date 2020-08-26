İngiltere'de bazı spor müsabakaları için sınırlı sayıda seyirci kararı

İngiltere Premier Lig ekipleri Brighton & Hove Albion ile Chelsea arasında oynanacak hazırlık maçına, deneme amaçlı sınırlı sayıda seyirci alınacak.
İngiltere hükümetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen bazı spor müsabakalarına deneme amaçlı sınırlı sayıda seyirci alınmasına yönelik kararının ardından, söz konusu müsabakalar belli oldu.
Futbolda, Brighton & Hove Albion ile Chelsea arasında 29 Ağustos Cumartesi günü oynanacak hazırlık maçına 2 bin 500 taraftar alınacak. West Ham United ile Arsenal arasında 12 Eylül'de oynanacak İngiltere Kadınlar Süper Ligi maçına da az sayıda taraftar alınmasına izin verilecek.
Harlequins ile Bath takımları arasında 5 Eylül'de oynanacak ragbi maçı ile 9 Eylül'deki St. Leger at yarışını da sınırlı sayıda taraftar tribünden takip edebilecek.
Bu organizasyonların ardından salgın sayısında yaşanacak gelişmelere göre taraftarların spor organizasyonlarını tribünden takip edip edemeyeceğine karar verilecek.
İngiltere hükümetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen bazı spor müsabakalarına deneme amaçlı sınırlı sayıda seyirci alınmasına yönelik kararının ardından, söz konusu müsabakalar belli oldu.
Futbolda, Brighton & Hove Albion ile Chelsea arasında 29 Ağustos Cumartesi günü oynanacak hazırlık maçına 2 bin 500 taraftar alınacak. West Ham United ile Arsenal arasında 12 Eylül'de oynanacak İngiltere Kadınlar Süper Ligi maçına da az sayıda taraftar alınmasına izin verilecek.
Harlequins ile Bath takımları arasında 5 Eylül'de oynanacak ragbi maçı ile 9 Eylül'deki St. Leger at yarışını da sınırlı sayıda taraftar tribünden takip edebilecek.
Bu organizasyonların ardından salgın sayısında yaşanacak gelişmelere göre taraftarların spor organizasyonlarını tribünden takip edip edemeyeceğine karar verilecek.