İngiltere'de alt liglerin 56 günde tamamlanması planlanıyor

İngiltere Futbol Ligi (EFL), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Championship, Birinci Lig ve İkinci Lig'de 2019-2020 sezonunun tamamlanabilmesi için 56 güne ihtiyaç olduğunu duyurdu.
EFL'den yapılan açıklamada, 3 ligde yer alan 71 takıma gönderilen mektupta, 16 Mayıs'tan önce çalışmalara başlanılmaması tavsiyesinde bulunulduğu belirtildi.
Açıklamada, müsabakaların oynanmasına uygun şartların sağlanması durumunda, sezonun play-off maçlarını da içeren bir takvimle yaklaşık 56 günde tamamlanabileceği aktarıldı.
Liglerin yaz mevsimi içerisinde tamamlanmasının amaçlandığı ve müsabakaların seyircisiz olarak oynanacağının varsayıldığı kaydedildi.
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EFL'den yapılan açıklamada, 3 ligde yer alan 71 takıma gönderilen mektupta, 16 Mayıs'tan önce çalışmalara başlanılmaması tavsiyesinde bulunulduğu belirtildi.
Açıklamada, müsabakaların oynanmasına uygun şartların sağlanması durumunda, sezonun play-off maçlarını da içeren bir takvimle yaklaşık 56 günde tamamlanabileceği aktarıldı.
Liglerin yaz mevsimi içerisinde tamamlanmasının amaçlandığı ve müsabakaların seyircisiz olarak oynanacağının varsayıldığı kaydedildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın