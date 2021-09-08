İngiltere'ye Polonya'dan son dakika sürprizi

Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda Polonya ile İngiltere 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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İngiltere'ye Polonya'dan son dakika sürprizi
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08 Eylül 2021 23:49
Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda Polonya ile İngiltere karşı karşıya geldi.

Narodowy Stadı'nda oynanan maç 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

İlk yarısı golsüz biten maçta İngiltere, 72. dakikada Harry Kane'in golüyle öne geçti. Ev sahibi Polonya, İngiltere kalesinde pozisyonlar bulmak için büyük çaba sarf etti ve aradığı golü 90+2'de Szymanski ile bularak maça eşitliği getirdi ve puanlar paylaşıldı.

Bu sonucun ardından İngiltere 16, Polonya ise 11 puana yükseldi.


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