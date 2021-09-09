İngiltere'ye Brezilyalı oyuncuları göndermeme cezası kapıda

FIFA, Milli Takımlarına gitmelerine izin verilmeyen İngiliz kulüplerine para cezası ve futbolculara da 1 maçtan men cezası vermeyi düşünüyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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İngiltere'ye Brezilyalı oyuncuları göndermeme cezası kapıda
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09 Eylül 2021 08:52
İngiltere, milli takıma davet edilen futbolcuların ülke dışına çıkmasını yasaklamasıyla ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.

Özellikle Güney Amerikalı futbolcuların Milli takımlarından davet almasına rağmen ülke dışına çıkmalarını yasaklayan İngiltere'ye FIFA tarafından ceza verilme ihtimali bulunuyor. İngiliz basını, özellikle Brezilya'ya gidişlerine izin verilmeyen Alisson, Ederson, Fabinho, Thiago Silva, Firmino, Richarlison, Gabriel Jesus gibi isimlere 1 maç men ve kulüplerine de para cezası verilmesinin gündemde olduğu kaydedildi.

Eğer FIFA futbolcuların maça çıkmasına yönelik men cezası verirse oyuncular bir sonraki kulüp maçında forma giyemeyecek.


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