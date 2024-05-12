İngiltere ve Slovenya, üst tur için sahada

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) C Grubu üçüncü maçında İngiltere ile Slovenya karşılaşacak.

İngiltere ve Slovenya, üst tur için sahada
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) C Grubu üçüncü maçında salı günü İngiltere ile Slovenya karşı karşıya gelecek.

Köln Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

Turpin'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak.

Türk hakemler de görev yapacak

İngiltere ile Slovenya arasındaki karşılaşmada Türk hakem Halil Umut Meler de görev alacak.

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, müsabakada dördüncü hakem görevini üstlenecek.

Mücadelede Mustafa Emre Eyisoy da rezerv yardımcı hakem olacak.

İngiltere'ye beraberlik yetecek

İngiltere, Slovenya karşısında 1 puan alması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek.

Grupta geride kalan 2 karşılaşmada 4 puanı bulunan İngilizler, galip gelmesi durumunda ise gruptan lider olarak çıkacak.

Slovenya'nın ise gruptan çıkmak için İngiltere karşısında kazanması gerekecek. Kazanması halinde puanını 5'e yükseltecek Slovenya, Danimarka-Sırbistan maçının sonucunu bekleyecek.

Rekabette İngiltere'nin yenilgisi yok

İngiltere, rakibiyle daha önce oynadığı karşılaşmaların hiçbirini kaybetmedi.

İki ülke daha önce 6 kez karşı karşıya gelirken, İngiltere 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Söz konusu müsabakalarda İngiltere 10 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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