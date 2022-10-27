İngiltere ve ABD turu geçti!
2022 Katar Dünya Kupası B Grubu'nda üst tura çıkan takımlar İngiltere ve ABD oldu. İşte ayrıntılar...
2022 Katar Dünya Kupası B Grubu'nda 3. maçlar oynandı.
İngiltere ile Galler; İran ile ABD karşı karşıya geldi.
İngiltere, ilk yarısı 0-0 sona eren maçta, Galler'i ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti. İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 50 ve 68. dakikada Marcus Rashford ile 52. dakikada Phil Foden attı.
Bu sonucun ardından İngiltere, grupta 7 puana yükseldi ve lider olarak üst tura çıktı. Galler ise turnuvaya veda etti.
İngiltere, bir sonraki turda A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Senegal ile karşı karşıya gelecek.
ABD'YE TEK GOL YETTİ
Gruptaki diğer karşılaşmada ABD ile İran karşı karşıya geldi. ABD, karşılaşmayı Christian Pulisic'in 38. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.
Bu sonuçla ABD, 5 puana yükseldi ve lider İngiltere'nin arkasından ikinci olarak üst tura yükseldi. İran, 3 puanda kalarak turnuvaya veda etti.
ABD, ikinci turda A Grubu'nu lider olarak tamamlayan Hollanda ile karşılaşacak.
İngiltere ile Galler; İran ile ABD karşı karşıya geldi.
İngiltere, ilk yarısı 0-0 sona eren maçta, Galler'i ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti. İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 50 ve 68. dakikada Marcus Rashford ile 52. dakikada Phil Foden attı.
Bu sonucun ardından İngiltere, grupta 7 puana yükseldi ve lider olarak üst tura çıktı. Galler ise turnuvaya veda etti.
İngiltere, bir sonraki turda A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Senegal ile karşı karşıya gelecek.
ABD'YE TEK GOL YETTİ
Gruptaki diğer karşılaşmada ABD ile İran karşı karşıya geldi. ABD, karşılaşmayı Christian Pulisic'in 38. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.
Bu sonuçla ABD, 5 puana yükseldi ve lider İngiltere'nin arkasından ikinci olarak üst tura yükseldi. İran, 3 puanda kalarak turnuvaya veda etti.
ABD, ikinci turda A Grubu'nu lider olarak tamamlayan Hollanda ile karşılaşacak.
Reklam
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hollanda
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|4
|7
|2
|Senegal
|3
|2
|0
|1
|5
|4
|1
|6
|3
|Ekvador
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|4
|Katar
|3
|0
|0
|3
|1
|7
|-6
|0