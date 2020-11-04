İngiltere, United'ın yediği golü konuşuyor

Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'le karşılaşan Manchester United'ın 13. dakikada Demba Ba'dan yediği gol İngiltere'de tartışma yarattı.Manchester United tüm gücüyle yüklenirken arkasında bıraktığı büyük boşluğu fark eden Visca, uzun topu Demba Ba'ya yolladı.65 metre civarında topu süren ve golü yapan Demba Ba, United'a karşı skoru 1-0 yaptı.Bu gol sonrası BT Sport, 35 yaşındaki Demba Ba'nın tek başına kontra ataktan gelerek gol atmasına şaşkınlığını gösteren bir paylaşım yaptı.Chelsea taraftarları da eski oyuncularının golünü paylaşarak ezeli rakipleri United'a dokundurma yaptı.