İngiltere üçüncü kez şampiyon oldu

Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası finalinde İspanya'yı 1-0 yenen İngiltere, üçüncü kez turnuvada şampiyonluğa ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; UEFA.com
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İngiltere üçüncü kez şampiyon oldu
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08 Temmuz 2023 21:31
Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 1-0 yenen İngiltere, kupanın sahibi oldu.

Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan final mücadelesinde, İngiltere ile İspanya karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 45+4. dakikasında Curtis Jones'un attığı golle rakibini 1-0 mağlup eden İngiltere, 1982 ve 1984'ün ardından tarihinin üçüncü şampiyonluğuna ulaştı. İspanya, 90+9. dakikada Abel Ruiz ile penaltı atışından yararlanamadı.

İngiltere, turnuvada oynadığı 6 maçı da gol yemeden tamamladı.

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