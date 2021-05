İngiltere, Şampiyonlar Ligi finali için bastırıyor

İstanbul'da Manchester City ile Chelsea arasında Olimpiyat Stadı'nda yapılacak Şampiyonlar Ligi finali öncesinde İngiltere'de UEFA'ya çok büyük bir baskı var.



İngiltere, Türkiye'yi seyahat edilmesi yüksek riskli ülkeler arasına (Kırmızı liste) ekledi ve Birleşik Krallık Ulaştırma Sekreteri Grant Shapps, kırmızı listedeki ülkeler için "Bu ülkelere ekstrem durumlar haricinde seyahat yapılmamalı." ifadelerini kullandı.



"UEFA'NIN KARARINI BEKLİYORUZ"



Birleşik Krallık Ulaştırma Sekreteri Grant Shapps ayrıca, "Taraftarlar Türkiye'ye gitmemeli. İki İngiliz kulübünün yer alacağı finali burada düzenlemeye hazırız ancak kararı UEFA verecek. Onların cevabını merakla bekliyoruz." dedi.



İngiliz hükümetinin de Şampiyonlar Ligi finalinin İngiltere'ye alınması için UEFA ile görüşmeler yaptığı ve UEFA'ya bu konuda ciddi bir baskı yapıldığı kaydedildi.



ASTON VILLA BAŞVURU YAPMIŞTI



İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Şampiyonlar Ligi'ndeki finalin Atatürk Olimpiyat Stadı yerine Villa Park'ta oynanması için bir süre önce başvuruda bulunmuş ancak UEFA'dan olumlu yanıt alamamıştı. İngiliz basını, Tottenham'ın finali düzenlemek için istekli olduğunu da kaydetti.



NİHAT ÖZDEMİR: "KUZU KUZU GELECEKLER"



TFF Başkanı Nihat Özdemir de Akşam Gazetesi'ne şu değerlendirmede bulunmuştu: "Kuzu kuzu gelip oynayacaklar. Her şeyimizle finale hazırız. Bütün tedbirler alınmış. UEFA ile görüşmelerimiz devam ediyor. Hiçbir şekilde başka yere alınması söz konusu olamaz. Bu maç inşallah 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak. Sağlık, güvenlik, ulaşım her türlü tedbirler alınmış, planlanmış durumda. İki tane İngiliz takımının tarihi bir finali olacak. Manchester City aynı zamanda İngiltere'nin şampiyonu, Chelsea de önemli bir takım. Real Madrid gibi bir dünya devini yenerek finale kaldılar. Sportif anlamda çok güzel bir maç izlettirecekler. Seyircili maç olacağı için. Dünya uzun süredir böyle bir tabloyu özlemişti. Stadımız çok güzel. Zemini olsun, giriş çıkış, bütün şartlar tamamen sağlık kurullarına uygun şekilde planlanmış durumda. Her türlü tedbiri aldık."



Şampiyonlar Ligi finali, 29 Mayıs tarihinde yapılacak.