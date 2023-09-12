İngiltere rahat kazandı

İngiltere hazırlık maçında karılaştığı İskoçya'yı mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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İngiltere rahat kazandı
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12 Eylül 2023 23:48
İngiltere hazırlık karşılaşmasında deplasmanda karşılaştığı İskoçya'yı 3-1 mağlup etmeyi başardı.

İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Phil Foden, 35. dakikada Jude Bellingham ve 81. dakikada Harry Kane kaydetti. İskoçya'nın tek golünü 67. dakikada Harry Maguire (KK) kaydetti.

İngiltere bir sonraki maçında sahasında Avustralya'yı ağırlarken, İskoçya deplasmanda Fransa'ya konuk olacak.

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