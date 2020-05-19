İngiltere Premier Lig'de 6 pozitif vaka çıktı!

İDMANA BAŞLAMA KARARI ALINMIŞTI

POZİTİF ÇIKAN BİR İSİM AÇIKLANDI

Premier Lig yönetimi, sezonun geleceğiyle ilgili karar almadan önce tüm takımlarda yaptırdıkları testin sonucunu açıkladı.2 gün boyunca 20 kulüpte oyuncuların, teknik heyetin ve çalışanların olduğu 748 kişiye yapılan testlerin ardından 3 farklı kulüpte, 6 pozitif sonucun çıktığı belirtildi.Testi pozitif çıkan 6 kişinin 7 gün boyunca karantinada olacağı ve durumlarının takip edileceği belirtildi.Premier Lig yönetimi, bu hafta içinde kulüplerin küçük gruplar halinde idmanlara başlayabileceğini duyurmuştu.Bu gelişmenin ardından, lig yönetiminin nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor.İngiltere Premier Lig'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 6 kişiden birinin Burnley'in yardımcı antrenörü Ian Woan olduğu açıklandı.Burnley Kulübü, Woan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve evinde 7 günlük karantinaya girdiğini duyurdu.Herhangi bir semptom göstermeyen İngiliz antrenöre 25 Mayıs'ta yeniden Kovid-19 testi yapılacağı belirtildi.Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan testlerde, isimleri verilmeyen 3 kulüpten 6 kişinin sonucunun pozitif çıktığı açıklanmıştı.