İngiltere Premier Lig'de 6 koronavirüs vakası

İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan koronavirüs testlerinde 6 kişinin sonucunun pozitif çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İngiltere Premier Lig'de 6 koronavirüs vakası
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15 Aralık 2020 15:10
İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 6 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamada, 7-13 Aralık'ta uygulanan bin 549 test sonucunda 6 pozitif vaka tespit edildiği belirtildi.

Protokoller gereği isimleri açıklanmayan futbolcu ya da kulüp çalışanlarının izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi.



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