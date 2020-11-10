İngiltere Premier Lig'de 4 yeni vaka

İngiltere Premier Lig'de 2-8 Kasım arasında yapılan testlerde 4 pozitif vakaya rastlandığı açıklandı.

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İngiltere Premier Lig'de 4 yeni vaka
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10 Kasım 2020 00:54
İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 4 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2-8 Kasım tarihlerinde uygulanan bin 646 test sonucunda 4 pozitif vaka tespit edildi.

Protokoller gereği testi pozitif sonuçlanan futbolcu ya da kulüp çalışanları 10 gün karantinada kalıyor. Kovid-19'a yakalanan kişilerin isimleri ise açıklanmıyor.



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