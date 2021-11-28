İngiltere Premier Lig'e kar engeli

İngiltere Premier Lig'de bir mücadele kar yağışı nedeniyle ertelendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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İngiltere Premier Lig'e kar engeli
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28 Kasım 2021 16:31
İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında oynanması gereken bir mücadele kar yağışı nedeniyle ertelendi.

Ligde Burnley ile Tottenham arasında oynanacak karşılaşmanın olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle ertelendiği açıklandı.

Öte yandan karşılaşmanın hangi tarihe ertelendiği ise henüz açıklanmadı.

MANCHESTER CITY - WEST HAM UNITED MAÇINA DA ENGEL

Premier Lig'de Manchester City ile West Ham United arasında oynanacak mücadele öncesi de kar yağışı nedeniyle belirsizlik yaşanırken, Etihad Stadyumu'nun zemininin temizlenmesinin ardından mücadelenin oynanmasına karar verildi.


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