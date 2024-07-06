İngiltere, penaltılarda turu aldı

EURO 2024 çeyrek finalinde Gareth Southgate'in ekibi İngiltere, normal süresi 1-1 biten maçta Murat Yakın'ın yönetimindeki İsviçre'yi penaltılarda 5-3 yenerek yarı finale yükseldi.



Düsseldorf Arena'da oynanan maçta İsviçre 75. dakikada Breel Embolo ile öne geçerken İngiltere'nin golünü ise 80. dakikada Bukayo Saka kaydetti.



Penaltılarda rakibini 5-3 mağlup eden İngiltere'de Cole Palmer, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Ivan Toney ve Trent-Alexander Arnold penaltı atışlarını gole çevirdi.



İsviçre'de ise Manuel Akanji penaltı atışından yararlanamadı.



Bu sonuçla birlikte İngiltere yarı finale adını yazdıran ekip olurken, İsviçre turnuvaya çeyrek final aşamasında veda etmiş oldu.



İngiltere yarı finalde, Hollanda ile karşılaşacak.



MAÇTAN DAKİKALAR



75. dakikada İsviçre öne geçti. Ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Ndoye'un yerden içeri çevirdiği topta savunmadan seken meşin yuvarlak, arka direkte Embolo'nun önünde kaldı. Embolo, topu boş kaleye gönderdi: 0-1



80. dakikada İngiltere beraberliği yakaladı. Sağda topla buluşan Saka'nın topu soluna çektikten sonra uzak direğe etkili şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1



Karşılaşmanın normal süresi 1-1 eşitlikle sona erdi.



Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca kazananı seri penaltı atışları belirledi.



İngiltere'de atışları kullanan Palmer, Bellingham, Saka, Toney ve Alexander-Arnold gole çevirdi.



İsviçre'de ise ilk olarak topun başına geçen Akanji'nin vuruşunda kaleci Pickford meşin yuvarlağı çeldi. Sonraki atışlarda Schar, Shaqiri ve Amdouni fileleri havalandırsa da bu tur için yeterli olmadı.



Stat: Düsseldorf Arena



Hakemler: Daniele Orsato, Ciro Carbone, Alessandro Giallatini (İtalya)



İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Konsa (Dk. 78 Palmer), Trippier (Dk. 78 Eze), Mainoo (Dk. 78 Shaw), Rice, Saka, Bellingham, Foden (Dk. 115 Alexander-Arnold), Kane (Dk. 109 Toney)



İsviçre: Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Rieder (Dk. 63 Zuber), Freuler (Dk. 118 Sierro), Xhaka, Aebischer (Dk. 118 Amdouni), Ndoye (Dk. 98 Zakaria), Vargas (Dk. 63 Widmer), Embolo (Dk. 109 Shaqiri)



Goller: Dk. 75 Embolo (İsviçre), Dk. 80 Saka (İngiltere)



Sarı kartlar: Dk. 32 Schar, Dk. 85 Widmer (İsviçre), Dk. 67 Kane (İngiltere)



