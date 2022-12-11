İngiltere'nin penaltı kabusu Katar'da da bitmedi

İngiltere Milli Takımı'nın büyük turnuvalarda penaltı atışlarında yaşadığı çaresizlik Katar'da da devam etti.



Geçen yıl düzenlenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2020) Wembley Stadı'nda İtalya'ya karşı penaltı atışlarında kaybeden İngiltere, bu soruna Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda da çare bulamadı.



Kendisi de EURO 96'da Almanya karşısında yarı finalde penaltı kaçıran teknik direktör Gareth Southgate, Dünya Kupası'nın eleme turlarında olası penaltı atışları için turnuva öncesinde hazırlanan özel bir kaleyle futbolcularını çalıştırdı ama bu hazırlık da Fransa karşısında mağlubiyete engel olamadı.



Çeyrek final mücadelesinin 54. dakikasında kazanılan ilk penaltıyı gole çeviren Harry Kane, 2-1 geride girdikleri 84. dakikadaki penaltı atışını ise üstten auta göndererek büyük bir fırsattan yararlanamadı.



Karşılaşmayı 2-1 kaybeden İngiltere, turnuvaya çeyrek finalde veda etti.



- 9 seri penaltı atışında, 2 kez tur atladı



İngiltere, Dünya Kupası ve Avrupa şampiyonalarında 9 kez seri penaltı atışına kalırken, bunların sadece ikisinde tur bileti alabildi.



1990 Dünya Kupası'nda Batı Almanya'ya yarı finalde penaltılarla 4-3 yenilen İngiltere, aynı şekilde Fransa 98 son 16 turunda Arjantin'e 4-3, Almanya 2006 çeyrek finalinde de Portekiz'e 3-1 yenildi.



EURO 96 yarı finalinde Almanya'ya 6-5 kaybeden İngiltere, EURO 2004 çeyrek finalinde Portekiz'e 6-5, EURO 2012 çeyrek finalinde İtalya'ya 4-2, EURO 2020 finalinde ise yine İtalya'ya 3-2 mağlup olmaktan kurtulamadı.



2018 Rusya son 16 turunda Kolombiya'yı penaltı atışlarında 4-3 yenen İngiltere, EURO 96 çeyrek finalinde İspanya'yı ise 4-2 mağlup etti.



- Dünya Kupası'na 7. kez çeyrek finalde veda etti



Ev sahipliği yaptığı 1966 Dünya Kupası'nda tarihinin ilk ve tek şampiyonluğunu kazanan İngiltere, turnuvada 7. kez çeyrek finalde elendi.



İngiltere, 1954, 1962, 1970, 1986, 2002 ve 2006'nın ardından 2022'de de çeyrek finalden ilerisini göremedi.





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