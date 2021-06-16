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İngiltere Milli Takımı'nda Mount ve Chilwell karantinaya alındı

İngiltere Milli Takımı'nın formasını giyen Mason Mount ve Ben Chilwell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinaya alındı.

İngiltere Milli Takımı'nda Mount ve Chilwell karantinaya alındı
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere Milli Takımı'nın formasını giyen Mason Mount ve Ben Chilwell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinaya alındı.

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, grupta İskoçya ile oynanan maçta, Chelsea'den takım arkadaşları Billy Gilmour ile yakın temasta bulunan Mount ve Chilwell'in 28 Haziran'a kadar karantinada kalacağı kaydedildi.

Koronavirüs testi negatif çıkan iki futbolcu, bu akşam Çekya ile oynanacak son grup maçında kadroda yer almayacak.

İskoçya Futbol Federasyonu, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Gilmour'un koronavirüse yakalandığını ve 10 gün karantinada kalacağını duyurmuştu.

S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Çekya 2 1 1 0 3 1 2 4
2 İngiltere 2 1 1 0 1 0 1 4
3 Hırvatistan 2 0 1 1 1 2 -1 1
4 İskoçya 2 0 1 1 0 2 -2 1
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